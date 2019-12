Capodanno 2020, le regole per un brindisi perfetto

Lo spumante italiano sarà il re indiscusso del brindisi di fine anno. Solo in Italia 74 milioni di bottiglie verranno stappate per dare il benvenuto al 2020. Ecco le regole da seguire per il brindisi perfetto.

Lo champagne sarà anche pregiato, ma in Italia non è capodanno se non si stappa una bottiglia di spumante. Vendite da record quest'anno: a mezzanotte saranno 74 milioni i tappi che salteranno per festeggiare il 2020, quasi tre a famiglia e l'8% in più rispetto allo scorso cenone.

Secondo le stime di Coldiretti/Ixé in testa alle preferenze c'è il Prosecco, seguito da Asti e Franciacorta. Ma se 9 italiani su 10 non rinunciano al brindisi made in Italy, il grosso della domanda viene dall'estero. Grazie all'export la produzione record di quest'anno si attesta a 700 milioni di bottiglie.

E' testa a testa ormai tra spumante italiano e champagne francese anche in Francia, dove la richiesta di bollicine italiane è cresciuta del 30%. Ma è soprattutto la Russia a stravedere per il vino italiano: l'embargo non ha fermato la richiesta della celebre bottiglia frizzantina, che è aumentata del 17%.

Ecco le 8 regole d'oro per servire lo spumante