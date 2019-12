Paura a Torino per autobus in fiamme

In fiamme autobus mentre usciva dal deposito, autista si mette in salvo e dà l'allerta. L'anno terribile dell'azienda trasporti torinese per numero di incendi.

Attimi di paura a Torino, per l'incendio divampato su un autobus di linea. Il bus ha preso fuoco questa mattina in corso Orbassano, poco dopo esser uscito dal deposito per entrare in servizio sulla linea 5. L'autista, resosi conto dell'incendio è riuscito a mettersi in salvo e ha chiamato i soccorsi.

I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente. Non ci sono stati feriti. In corso gli accertamenti, da parte dei carabinieri, per risalire alle cause dell'incendio.

2019 di fuoco per la Gtt

Nell'ultimo anno sono diversi i casi di rogo sui bus di linea dell'azienda trasporti torinese. Gli episodi si sono verificati sia a Torino che in provincia, come a Moncalieri, il 4 giugno, quando le fiamme divampate su un mezzo provocarono il lieve ferimento di un vigile del fuoco.

L'azienda ha avviato una indagine interna, mentre la Procura ha aperto un fascicolo senza indagati per incendio e lesioni colpose.

Sono numerosi in generale, episodi di incendi in tutto il Paese. Solo ieri, un caso analogo si è verificato nella città di Roma.