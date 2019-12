Alan Kurdi, assegnato il porto di Pozzallo per lo sbarco

La nave della ong sbarcherà nella mattinata nel porto di Pozzallo. Orlando: " primo salvataggio di libici in fuga, drammatica conferma della situazione nel Paese".

E' stato assegnato il POS di Pozzallo alla Alan Kurdi, la nave della Ong Sea Eye che nella prima mattinata del 27 dicembre aveva tratto in salvo 32 persone tutte di nazionalità libica, in fuga dal loro paese. Lo sbarco è previsto nella mattinata di oggi.

La ong ha commentato sul suo profilo twitter che la "spiacevole attesa sarebbe evitabile se l'Europa finalmente concordasse un meccanismo prevedibile".

❗️BREAKING

Wir haben einen sicheren Hafen!



Gerade erreicht uns die Nachricht, dass unsere #ALANKURDI die 32 Geretteten in #Pozzallo in Sicherheit bringen wird.



Das unwürdige Ausharren wäre vermeidbar, wenn Europa sich endlich auf einen vorhersehbaren Mechanismus einigen würde. pic.twitter.com/fkl1EN3J5y — sea-eye (@seaeyeorg) December 28, 2019

​A bordo dell'imbarcazione ci sono 10 minori, alcuni in tenera età, 5 donne una incinta. La decisione è stata assunto tenendo conto delle condizioni di vulnerbilità in cui versano i passeggeri. Per alcuni di loro è stata chiesta l'evacuazione medica.

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando ha commentato la vicenda sui social. "La nave #AlanKurdi ha tratto in salvo 32 cittadini libici. Dopo e insieme a migliaia di migranti da diversi paesi e bloccati in Libia è questo il primo salvataggio di libici in fuga dal loro paese, drammatica conferma della gravissima situazione di guerra civile nel Paese", ha twittato.

La nave #AlanKurdi ha tratto in salvo 32 cittadini libici.

Dopo e insieme a migliaia di migranti da diversi paesi e bloccati in Libia è questo il primo salvataggio di libici in fuga dal loro paese, drammatica conferma della gravissima situazione di guerra civile nel Paese. — Leoluca Orlando (@LeolucaOrlando1) December 28, 2019

​La situazione in Libia si è difatti aggravata dopo che il premier turco, Recep Tayyp Erdogan, ha promesso il suo intervento a sostegno del leader del governo di unità nazionale libico.