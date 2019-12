Vigili del fuoco salvano gattino bloccato a 20 metri in Tangenziale – Video

I Vigili del fuoco ci sono sempre, anche quando un gattino di pochi mesi di vita tenta l’impresa di fine anno e sale sulla barriera al margine della tangenziale di Messina e vi resta bloccato, sospeso a 20 metri sul viadotto.

Ad accorgersi del gattino, incapace di scendere dal punto a strapiombo, il personale di servizio della tangenziale.

Per salvare il gattino da una posizione davvero pericolosa, i pompieri sono intervenuti con un mezzo dotato di scala. In tre sono saliti sulla piattaforma e, mentre l’operatore della tangenziale dalla sede stradale distraeva il gattino, i vigili del fuoco lo afferravano delicatamente da dietro per condurlo in salvo.

Dal miagolio del malcapitato gatto, si comprende che era davvero molto spaventato.

Qui sotto il video postato dai Vigili del fuoco.