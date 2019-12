Precipita con la sua Bmw sul tetto di una casa: illeso

Volo acrobatico con atterraggio non proprio soft sul tetto di una casa, è successo a Varese ed ha come protagonista una Bmw alla cui guida un 38enne del posto ha perso il controllo uscendo fuori strada precipitando giù per alcuni metri. Ad attutire l’atterraggio il tetto spiovente di una casa.

L'incidente stradale è accaduto nella serata di giovedì 26 dicembre, giorno di santo Stefano, tra via Quintino Sella e via Selvapiana. Per ragioni ancora da chiarire l’uomo è uscito fuori strada, e solo la presenza della casa ha fermato la caduta dell’auto di grossa cilindrata e super accessoriata di airbag d’ogni tipo, compresi quelli a tendina, che hanno contribuito non poco ad attutire ulteriormente l’urto per il guidatore, che è uscito dall’auto quasi illeso e miracolato.

Sono intervenuti i Vigili del fuoco di Varese per disincagliare l’auto e liberare il tetto dell’abitazione utilizzando una autogru. I rilievi e gli accertamenti sono stati effettuati dalla polizia locale di Varese.

