Benvenuto 2020. Gennaio inizierà con sciopero aerei e telecomunicazioni

Gli scioperi nazionali daranno subito il benvenuto al 2020. In programma a gennaio gli scioperi nel settore aereo, delle telecomunicazioni e della giustizia.

Naturale chiedersi come sarà il 2020, ebbene secondo il calendario delle agitazioni sindacali, il mese di gennaio 2020 si preannuncia subito di fuoco. Da cerchiare sul calendario con un bel rosso Madrid il 14 gennaio, già previste 24 ore di sciopero i lavoratori di Air Italy ed Easyjet, supportati dalle maggiori sigle sindacali di categoria: Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta, Anpac e Anpav.

Nello stesso giorno sciopereranno anche i lavoratori della società Consulta operanti negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino. Sciopero anche del personale Enav di 8 ore e di 24 da parte dei quadri. Unica il 14 gennaio farà incrociare le braccia all’assistenza sorvoli, ma faranno eccezione i sorvoli connessi ai voli garantiti per legge.

Da aggiungere anche il personale delle compagnie aeree Ernest Airlines e Volotea.

Se avete un volo già prenotato per quel giorno, conviene che apportiate una correzione ai vostri programmi di viaggio.

Caso Alitalia

Senza dimenticare il caso Alitalia che, pur avendo ottenuto un ulteriore prestito ponte da 400 milioni di euro, non trova un compratore e sembra sempre più probabile una alternativa non piacevole per i lavoratori e i sindacati. Il nuovo amministratore unico potrebbe presentare il conto nel 2020, tagliando centinaia di posti di lavoro.

Sciopero Telecomunicazioni

Il Governo tenta un nuovo round di convocazioni, questa volta in modo diretto, per capire se ci sono i presupposti per la nascita di una nuova compagnia. I 7 gennaio Lufthansa è attesa alla commissione Trasporti della Camera e a seguire Giuseppe Leogrande commissario straordinario Alitalia. Più tardi sarà la volta del ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli.

Il 27 gennaio dovremo forse fare a meno delle comunicazioni via smartphone, perché sciopereranno i lavoratori di Wind Tre. Ma anche Telecom Italia sciopererà a fine turno bloccando gli straordinari.

Scioperano anche i giudici di pace

I giudici di pace hanno deciso di scioperare dal 6 gennaio all'1 febbraio, una scelta che potrebbe paralizzare decine di migliaia di cause.