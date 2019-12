Meloni soddisfatta dell'addio del ministro Fioramonti: "tra peggiori della storia"

Giorgia Meloni ha espresso via social la soddisfazione per le dimissioni del ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti, in aperto dissenso con il governo per la mancanza di fondi destinati alla scuola nella manovra 2020. Secondo la leader di Fratelli d'Italia non avrebbe dovuto aspettare la manovra per lasciare il dicastero, ma avrebbe meritato di lasciare molto prima.

"Non sentiremo la mancanza del ministro Fioramonti, che avrebbe dovuto rassegnare le sue dimissioni già da tempo per i suoi post ignobili e deliranti contro le Forze dell'Ordine e le donne. Lo ha fatto solo dopo l'approvazione della manovra, ammettendo il fallimento su scuola e università di un governo guidato da un professore".

Non sentiremo la mancanza del ministro #Fioramonti, che avrebbe dovuto dimettersi da tempo per le sue proposte deliranti e i suoi post ignobili contro le Forze dell'Ordine e le donne. Ora questo Governo faccia un bel regalo agli italiani: vada a casa.

"La sua eredità è un pessimo decreto scuola e la sciagurata invenzione di sugar e plastic tax, due folli tasse che mettono a rischio migliaia di posti di lavoro in Italia. Senza contare la sua proposta di aumentare l'Iva, come ci riportano alcune indiscrezioni di stampa di queste ore", ha sostenuto la Meloni, prima di concludere l'intervento con un attacco personale all'ex ministro e con un augurio più in generale sul governo giallo-rosso.

"Se ne va uno dei peggiori ministri che l'Italia repubblicana abbia avuto. E ora questo governo faccia un altro bel regalo agli italiani: vada a casa".

Poco prima su Twitter la leader di Fdi aveva evidenziato come il ministro grillino avesse stanziato fondi per promuovere l'ideologia gender nel contesto di risorse finanziarie limitate per scuola ed università.

"Pochi soldi per scuola e università, ma prima di annunciare le dimissioni, il ministro Fioramonti stanzia un milione per promuovere l'ideologia gender. Il grillismo è una miscela di ipocrisia e incompetenza, speriamo il 2020 porti agli italiani un governo degno di rappresentarli!".