Milano: blitz in hotel, furto di contanti e dello sportello automatico

Dieci persone sono entrate di forza nella reception di un hotel di Milano probabilmente armati, facendosi consegnare dal personale dell'albergo 1000 euro in contanti e portando via lo sportello automatico.

La notte di Natale nell'hotel "The Hub", nella periferia di Milano, è arrivato un gruppo di dieci persone, uno di questi armato con una pistola, che ha obbligato lo staff dell'albergo a farsi consegnare 1000 euro in contanti. I ladri hanno anche portato via dalla hall dell'hotel lo sportello automatico per il prelievo del bancomat.

Tutto è accaduto intorno all'una di notte. I malviventi, tutti con il volto coperto, hanno sfondato la porta d'ingresso dell'hotel, situato in zona Certosa nella periferia di Milano, e si sono diretti verso il receptionist, un ragazzo rumeno di 26 anni.

Un membro della banda di ladri ha puntato la pistola contro il ragazzo e, minacciandolo, si è fatto consegnare il denaro contante presente in cassa, circa 1000 euro. Durante questo lasso di tempo i complici hanno sbarbato lo sportello automatico della reception e lo hanno portato via. Il gruppo si è poi allontanato a bordo di due Suv.

Le indagini sono affidate ai carabinieri del Nucleo radiomobile e della compagnia Porta Magenta di Milano.