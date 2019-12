Gli Auguri di Natale da Twitter: “Anche a Te e Famiglia”. Ma qualcuno l’ha presa male

Twitter ha un modo tutto suo di fare gli auguri di Buon Natale, ed ecco spuntare come tormentone l’hashtag #AncheaTeeFamiglia, che a seconda dell’umore delle persone potrebbe essere interpretato in modo differente e suscitare, in alcuni ricambiati sorrisi sinceri, in altri minacciose ma altrettanto sincere parole di andarsi a fare un giro.

Ma “Anche a te e Famiglia” è il modo più semplice e sbrigativo per rispondere agli auguri di Natale anche di quelli che non senti “da secoli”.

Io quando ricevo l'ennesimo "Auguri a te e famiglia!" da gente che non sento da secoli#ancheateefamiglia pic.twitter.com/MwbtQbiLIV — Il mio ex ragazzo è un bastardo (@Im_ImErUb) December 25, 2019

​E se sei stufo, ma proprio stufo di ricevere centomila messaggi augurali, mentre ancora stai provando a recuperare i postumi della Vigilia di Natale, il suggerimento di Jim Carrey in ‘Una settimana da Dio’ è proprio ciò che ti serve.

​A Natale si sa, siamo tutti più buoni, e allora perché non scambiarsi un bell’augurio natalizio “A te e famiglia” anche tra nemici giurati?

​E a quanti mentre si augurano un Buon Natale su Twitter con hashtag #ancheateefamiglia, pensano a come sarà la linea post feste natalizie, forse dovrebbero ricordarsi di mangiare di meno...

​...E dovrebbero ricordare anche che non sempre Babbo Natale esaudisce tutti i desideri.

​Auguri di Buon Natale.

Anche a te e Famiglia.

A cui l’indimenticato Totò risponderebbe: “Quello che vuoi per me, il doppio lo auguro a te”.