Roma, dai “tombini di Natale", spurgati dopo 22 anni, salta fuori l’inaspettato – Sindaca Raggi

La storia salta fuori anche dai tombini a Roma. Ad annunciarlo via Facebook è la sindaca della Capitale Virginia Raggi, ma non è una Domus di epoca romana.

A Roma non spurgavano quei tombini da un ventennio e la sindaca Virginia Raggi lo scrive su Facebook il 24 dicembre, a poche ore dal Natale romano pieno zeppo di turisti.

“Lo sapete cosa è stato trovato in un tombino della periferia di Roma mentre veniva pulito? Una tessera telefonica del 1997!”

Così scrive la Raggi ed aggiunge: “Pensate, quel tombino non veniva spurgato da 22 anni”. Nulla di cui vantarsi insomma, e forse neanche da pubblicare, ma la sindaca di Roma ci teneva a far sapere che i “tombini di Natale” ora sono puliti, o almeno qualcuno in più di prima.

“Quello che vedete nelle foto è solo uno dei reperti ‘storici’ che i nostri tecnici ritrovano quando intervengono per pulire le caditoie e i tombini della città”.

Per la cronaca, la scheda prepagata è stata ritrovata a piazza Santa Maria del Soccorso, “nel quadrante est di Roma, immersa completamente in uno strato di fango e foglie. È il simbolo della scarsa, e in molti casi assente, manutenzione degli ultimi decenni”. Scrive la sindaca Raggi.

Il “reperto storico” di Natale trovato a Roma

Leggi reperti storici e immagini che il sindaco di Roma stia per annunciare il ritrovamento di una nuova Domus di epoca romana, e invece è solo una scheda telefonica del 1997 (22 anni di storia) del valore di 10mila lire. In effetti in quel periodo, che potremmo considerare di storia contemporanea, di schede come quella se ne consumavano e buttavano a migliaia e non nei cestini pubblici a quanto pare, ma nei tombini di Roma. Il cellulare era ancora poco diffuso e proprio nel febbraio di quell’anno, in Italia, nasceva il primo provider di SMS del mondo.

La storia del 1997

A ben pensarci la storia del 1997 non è poi così priva di fatti storici, quell’anno Bill Clinton iniziava il suo secondo mandato, e Madeleine Albright diveniva la prima Segretario di Stato degli USA donna. Il Borussia Dortmund vinceva la Coppa dei Campioni sconfiggendo la Juventus 3 a 1 e in seguito la Coppa Intercontinentale. Ma era anche l’anno dei funerali della principessa Lady Diana Spencer e del terremoto di Umbria e Marche che danneggiava la Basilica di San Francesco ad Assisi.

Cosa è capace di innescare il ritrovamento di una scheda telefonica in un tombino, vero?

Il messaggio storico di una scheda telefonica del 1997

Ogni scheda riportava sul suo dorso un messaggio pubblicitario o una frase, come quella ritrovata sulla scheda telefonica del 1997 nel tombino romano, e che recita così:

“Telefono pubblico: complice dei vostri pensieri”.

Quelli sì che restavano segreti.