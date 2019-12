Tragedia a Roma, due ragazze investite e uccise a Ponte Milvio

Un sabato sera tragico sulle strade della capitale. Due sedicenni sono state investite mentre attraversavano Corso Francia all'altezza di via Flaminia. L'auto che le ha travolte era guidata da un giovane di 20 anni, sottoposto poi ai test per assunzione di alcol e droghe.

Le pattuglie del II Gruppo Parioli della polizia locale hanno effettuato i primi rilievi sul posto, per tentare di ricostruire le dinamiche del sinistro.

Le prime ricostruzioni della tragedia

Secondo le prime ipotesi le due ragazze stavano probabilmente raggiungendo degli amici a Ponte Milvio, uno dei quartieri più frequentati della movida romana del sabato sera. La pioggia a dirotto ha probabilmente ridotto la visibilità per gli automobilisti su corso Francia, strada a scorrimento veloce che le due giovani stavano attraversando verso la mezzanotte. Questa sinora la causa più probabile della tragedia.

L'auto ha investito e poi travolto le ragazze. Non è chiaro se l'investitore si sia fermato per prestare soccorso o se abbia tentato la fuga. I soccorsi del 118 sono arrivati tempestivamente, ma i paramedici non hanno potuto far altro che constatare il decesso delle giovani.