Maltempo in Sardegna, si incaglia nave cargo

A causa del maltempo, un mercantile partito da Cagliari alla volta della Spagna, è rimasto incagliato fra gli scogli mentre rientrava in porto. Salvi i 12 membri dell'equipaggio.

Nella tarda serata di ieri, una nave cargo battente bandiera italiana è rimasta incagliata nelle acque di Sant'Antioco, nella zona sud-occidentale della Sardegna.

Il mercantile era salpato dal porto di Cagliari alla volta della Spagna, ma a causa delle cattive condizioni meteo e del mare grosso il comandante aveva deciso di non proseguire la navigazione. Durante le manovre di rientro in porto il cargo ha urtato gli scogli rimanendo incagliato. Immediato l'intervento della guardia costiera, vigili del fuoco e della protezione civile che con due mezzi navali e un elicottero hanno messo in salvo l'equipaggio.

Sul posto sono intervenuti in via precauzionale anche una squadra sommozzatori e un'ambulanza. Nessun ferito tra le 12 persone a bordo.