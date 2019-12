Astrofili italiani scoprono sistema di stelle binarie siamesi. Riconoscimento ufficiale

Gli astrofili del Gruppo astrofili di Palidoro (Roma), hanno scoperto un sistema di stelle binario che si trova a 800 anni luce dalla Terra. Il sistema di stelle variabili, si trova nella costellazione dell’Auriga e la loro scoperta è stata ufficialmente riconosciuta dall’American Association of Variable Star Observers (Aavso).

Le due stelle sono siamesi, cioè vivono attaccate l’una all’altra e girano su se stesse con una luminosità che varia nel tempo, per il fatto che rispetto al punti di vista della Terra, si eclissano vicendevolmente. Le stelle sono state identificate come nane rosse, ovvero più piccole del Sole.

Alla ricerca hanno partecipato anche l’Unione astrofili italiani (Uai), il Gruppo astrofili Galileo Galilei, l’Osservatorio Nastro Verde.

La conferma della scoperta scientifica, conferma come il contributo degli astrofili e cioè di astronomi non professionisti, sia prezioso per la scienza. La scorsa estate un astrofilo della Crimea aveva scoperto la stella cometa 21/Borisov, che ora porta il suo nome.