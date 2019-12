Sondaggio: Fratelli d'Italia cresce ancora, Lega primo partito ma in leggero calo

I sovranisti di Fratelli d'Italia sono sul punto di doppiare i consensi di Forza Italia, l'ala moderata del centrodestra. Nella settimana che va dal 12 al 19 dicembre, il partito guidato da Giorgia Meloni guadagna mezzo punto percentuale raggiungendo il 10,3%, mentre il partito di Berlusconi non va oltre il 6,8%, seppur registrando una lievissima crescita, pari allo 0,1%.

Se si analizzano i dati rispetto alle elezioni politiche la differenza tra i due partiti è molto marcata: i sovranisti guidati dalla Meloni non arrivavano nemmeno al 5%, attestandosi al 4,4%, mentre gli azzurri ottennero il 14% dei voti in quell'appuntamento elettorale. Il passo in avanti di FdI se considerato nell'ultimo anno e mezzo è notevole, in netto miglioramento rispetto alle europee di maggio, quando era ancora la terza forza del centrodestra dopo la Lega e Forza italia, all'8,8%.

La Lega perde un po' del suo consenso, ma resta ampiamente la prima forza politica del Paese: nell'ultima settimana il partito di Salvini scende dal 32,2 al 31,8%, in calo rispetto all'exploit ottenuto alle elezioni europee, quando portò a casa il 34,3%.

Sul fronte delle forze che sostengono il governo Conte, il Partito Democratico e il Movimento Cinque Stelle risultano essere in calo secondo gli ultimi dati: i Dem passano dal 19,2 al 18,9% nell'ultima settimana, mentre i pentastellati scendono dal 16,2% al 16%. Analizzando i dati sull'intervallo di un anno e mezzo, il Pd si è dimostrato più stabile degli alleati pentastellati: i Dem alle europee di maggio erano al 22,7%, mentre alle politiche del 4 marzo 2018 ottennero il 18,7%; molto marcato il calo dei Cinque Stelle, che dal 32,7% delle politiche hanno dimezzato i voti alle ultime europee, ottenendo uno scarno 17,1%.

La nuova forza politica, Italia Viva di Matteo Renzi, che ancora risente dell'inchiesta sulla Fondazione Open, scende dal 4,6% al 4,4%, mentre le altre forze politiche possono contare su pochi punti percentuali di consenso tra gli elettori.