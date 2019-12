Zingaretti elogia Conte: "punto di riferimento dei progressisti"

"Conte si è dimostrato un buon capo di governo. Autorevole, colto e anche veloce e sagace tatticamente. Non va tirato per la giacchetta. Anche se è oggettivamente un punto fortissimo di riferimento di tutte le forze progressiste", ha dichiarato Zingaretti in un'intervista con il Corriere della Sera.

In un'intervista con il Corriere della Sera il segretario dei Dem Nicola Zingaretti ha espresso i suoi giudizi su governo, riforme, coalizioni e dissidi nella maggioranza. Zingaretti è convinto che il governo Pd-M5s supererà le difficoltà ed andrà avanti, in caso contrario l'unica strada percorribile è il voto.

"Dopo la caduta di questo governo, che abbiamo fatto bene a far nascere, sarebbero inevitabili le elezioni. Sono convinto che ci siano tutte le condizioni per andare avanti. Ma ci vuole una comune volontà politica".

Zingaretti ha preso atto dei risultati ottenuti da questo governo, su tutti l'aver evitato l'aumento delle tasse e la bancarotta e l'aver concordato una buona manovra di bilancio, tuttavia ora occorre definire le priorità.

"Un piano di azione concordato e di più ampio respiro. La priorità assoluta è riaccendere l’economia, dare sostanza allo sviluppo green e alla rivoluzione digitale, investire nella scuola e la conoscenza, accelerare sugli investimenti semplificando l’Italia, impostare e lanciare nuove strategie di politica industriale, mettere cioè al centro l’impegno per il lavoro e la giustizia sociale e ambientale".

Zingaretti ha mostrato gradimento e soddisfazione per il fatto che il presidente del Consiglio abbia definito il governo di centrosinistra: "Ma per me non è una scoperta. Avevo già percepito il suo essere parte del pensiero democratico. Naturalmente con una sua originalità e autonomia, che per me sono una ricchezza".

Sull'ipotesi di proporre Conte come candidato premier dei Dem in futuro ha espresso ancora elogi:

Zingaretti e M5s

Sulla coalizione con il Movimento Cinque Stelle ha rilevato il confronto in atto all'interno degli alleati:

"Nel M5S è in corso un confronto che va rispettato. Una parte è convinta di un rapporto leale e duraturo con la sinistra. A partire, mi sembra, da Grillo, insofferente per natura alla prepotenza di Salvini. Altri hanno opinioni mi sembra diverse. Io, ripeto, rispetto, ma credo che la scelta fatta per l’Emilia e la Calabria sia figlia di questa incertezza. Ma confido che molti loro elettori sceglieranno Bonaccini e Callipo".

Il giudizio su Renzi e Sardine

Su Italia Viva e il suo leader Matteo Renzi, Zingaretti è stato molto conciso, mentre sul movimento anti-Lega ha avuto parole dolci.

"È Italia viva che deve decidere se stare o meno dentro la prospettiva del campo progressista. Nel Paese si sta riaffermando uno schema bipolare. Lo stesso straordinario movimento delle sardine, con la sua semplicità così intensa, ha scelto da che parte stare. Mi è parso buffo che tanti commentatori abbiano manifestato la loro insoddisfazione per la scarsità di proposte da parte di quelle splendide piazze. I loro ideali, il loro sentimento di fondo, la loro civiltà politica, la loro stessa presenza fisica sono un contenuto che da tempo il campo democratico non riusciva ad esprimere. Il problema, semmai, è come i partiti progressisti saranno in grado di porsi in sintonia con queste ragazze e questi ragazzi, rispettandone la totale autonomia e senza doversene avvantaggiare per fini di parte. Se le cose stanno così, e se le alternative sono chiare, ogni ambiguità e incertezza da parte dei partiti di governo non ha molto spazio nel futuro e certamente oggi non contribuisce a battere la nuova destra che abbiamo di fronte".