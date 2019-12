Dubbi sulla durata del governo Conte

La frenata alla legge sul taglio dei parlamentari e il quorum raggiunto per il referendum alimentano dubbi e moltiplicano gli scenari per il ritorno anticipato alle urne con i partiti che tra smentite e dichiarazioni distensive riflettono sulle prossime mosse.

Lo stop al taglio dei parlamentari, cavallo di battaglia del Movimento Cinque Stelle, e il via libera al referendum hanno riacceso le discussioni sulla durata della legislatura.

Il premier Giuseppe Conte ha ostentato sicurezza, respingendo l'ipotesi di difficoltà nella maggioranza che sostiene il governo.

"Abbiamo tanto da fare ancora", la consultazione "non influenza e non può influenzare l'agenda" di governo, perché "sono percorsi istituzionali". Poi è arrivata la sua rassicurazione. "Giorno dopo giorno lavoro per risolvere i problemi".

Ma altri non mostrano altrettanta serenità all'interno della maggioranza giallo-rossa. Nessuno vuole commentare apertamente il possibile referendum.

Tra gli alleati della maggioranza è ripreso il gioco di accuse reciproche: un ministro Dem sospetta che sarà "Italia Viva di Renzi a far cadere il governo", mentre un dirigente di Italia Viva respinge al mittente l'insinuazione: "sono quelli del Pd a voler andare al voto".

Il timore dei Dem è che la Lega, sfruttando l'appoggio indiretto di Italia Viva, possa sfruttare "il tempo di recupero" della vecchia norma con l'elezione di 945 deputati per attirare con l'offerta della rielezione i senatori pentastellati dissidenti necessari a far cadere il governo: l'obiettivo, secondo la rappresentanza Dem nell'esecutivo, è che Salvini voglia chiudere la legislatura persino prima delle elezioni in Emilia Romagna per capitalizzare un consenso che comincia a mostrare qualche segno di cedimento, sullo sfondo dell'ascesa delle Sardine, votando con il Rosatellum.