Docente universitario Pro Hitler evita procedimento disciplinare: va in pensione

Il professore pro Hitler dell'Università di Siena chiede e ottiene il pensionamento, ma i guai per lui non finiscono con l'uscita di scena. Dovrà difendersi anche in tribunale.

Aveva suscitato grande scalpore il professore Emanuele Castrucci, di 67 anni, docente di filosofia del diritto presso l’Università di Siena, che via Twitter aveva esaltato la figura di Hitler.

Nei suoi confronti l’Università senese aveva aperto un procedimento disciplinare interno ed era più che certo il suo licenziamento, ma il professor Castrucci ha giocato d’anticipo e, forse consigliato, ha deciso di presentare richiesta di pensionamento. La richiesta di pensionamento del professore pro Hitler è stata accolta dall’Ateneo e con questa mossa il docente ha evitato di essere destituito dalla cattedra, ed evitato un’onta non da poco sulla sua carriera accademica.

Il rettore dell’Ateneo, il professor Francesco Frati, ha quindi firmato il decreto rettoriale con cui manda in pensione il Castrucci e pone fine alla vicenda del professore pro Hitler all’Università di Siena.

Il procedimento sanzionatorio seguirà comunque il suo iter, anche se il docente è stato collocato in pensione. Inoltre, Castrucci era stato sospeso da ogni attività didattica subito dopo l’esplosione del caso, quindi, di fatto non stava più insegnando e non avrebbe comunque più insegnato in futuro.

Per il professore i guai non sono per niente finiti, poiché la Procura della Repubblica di Siena ha aperto un fascicolo nei suoi confronti ipotizzando il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, aggravata dall’ideologia negazionista.

M5s e Pd: neonazismo via da università

La vicenda è stata notata nel mondo politico. Il Pd, con il segretario Zingaretti e il deputato Emanuele Fiano, avevano duramente stigmatizzato l'episodio, a sua volta il Movimento Cinque Stelle aveva auspicato provvedimenti, in quanto condividere simpatie neonaziste non è compatibile con l'insegnamento.