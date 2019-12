Incendio in palazzo nel centro storico di Bologna, un morto

Un incendio scoppiato in un palazzo nel centro storico di Bologna, via Santo Stefano 38, ha provocato almeno una vittima.

Almeno una persona ha perso la vita a causa di un incendio divampato in un palazzo nel centro storico di Bologna, via Santo Stefano 38. Secondo alcune informazioni non completamente chiare ci sarebbe anche una persona ferita o intossicata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia.

