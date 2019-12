Stress natalizio, cinque semplici consigli per sopravvivere alle festività

Sono in molti a vivere il Natale non come un periodo di vacanze ma di stress. Ed è sempre più diffuso il fenomeno del "malumore da festività". Ecco alcuni semplici consigli come superarlo e godersi le festività.

Per i bambini è la festa più attesa dell'anno, ma sono sempre di più gli adulti per cui il Natale è una fonte di ansia e stress. A dirlo è un sondaggio condotto da Eurodap (Associazione europea disturbi da attacchi di panico) per Adnkronos, che equipara la preoccupazione per i preparativi e gli impegni natalizi a una vera e propria ansia da prestazione.

Secondo lo studio, condotto su 748 individui di età compresa fra i 18 e i 57 anni, il Natale è vissuto con un certo malessere dalla maggior parte degli italiani. Esattamente è il 44% degli italiani a vivere questo periodo con agitazione e preferirebbe dedicarsi ad altro, mentre il 78% si aspetta un Natale peggiore rispetto a quello dell’anno scorso. Infine il 77% apprezza del Natale soprattutto la possibilità di potersi riposare e dormire più a lungo.

"In molti più casi di quanto si pensi l’avvicinarsi del Natale diventa fonte di forte stress e disagio psicofisico - spiega Eleonora Iacobelli, psicoterapeuta e presidente di Eurodap - Per alcuni è di fondamentale importanza fare bella figura con amici e parenti che si vedono esclusivamente in questo periodo dell’anno". E' questa la ragione scatenante l'ansia da prestazione in quasi un italiano su due.

Il malessere, invece, è dovuto al fatto che il Natale, e in generale la fine dell'anno, è un periodo di bilanci. "C'è il timore di essere giudicati male per il fatto di non aver raggiunto i risultati promessi - prosegue la Iacobelli - ad esempio finire gli studi, trovare un lavoro o un partner, sposarsi, fare figli, può addirittura generare delle vere e proprie crisi d’ansia da prestazione natalizia"

Infine c'è un altro motivo di stress legato alla preoccupazione di trovare il regalo giusto per familiari, amici o fidanzati.

Come superare l'ansia e godersi le feste

Ecco 5 semplici consiglio per sopravvivere allo stress e godersi il Natale: