Minacciano di far esplodere una bombola del gas, espulsi 5 marocchini

Cerca di dar fuoco a una bombola a gas per far esplodere un intero condominio a Palmi, in provincia di Reggio Calabria. Marocchino rimpatriato assieme ad altri 4 connazionali con cui condivideva l'appartamento.

Momenti di panico lo scorso venerdì sera nella zona Tonnara di Palmi, in provincia di Reggio Calabria. Verso le 18.30 un uomo di origine marocchina, in profondo stato d'ebbrezza, è uscito dal proprio appartamento con una bombola in braccio, minacciando i suoi coinquilini e tutto il vicinato di far esplodere il palazzo.

I residenti del condominio si sono riversati per strada, sul lungomare, quando l'uomo, aprendo il rubinetto della bombola, ha provocato una fiammata di circa un metro, appiccando il fuoco con un accendino. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto l'uomo, precedentemente disarmato da qualche vicino coraggioso, si trovava in pieno stato di delirio e dichiarava di essere "il prescelto".

In seguito agli accertamenti effettuati nella caserma di Palmi, dove era stato condotto per la ricostruzione delle dinamiche, è risultato che l'uomo si trovava sul territorio italiano senza avere i documenti in regola. Nella stessa condizione i suoi coinquilini, fermati a bordo di un'auto dopo essersi dati alla fuga in seguito dell'intervento delle forze dell'ordine.

Il Prefetto di Reggio Calabria ha dunque emesso un decreto di espulsione dal territorio italiano nei confronti dei cinque cittadini marocchini residenti in Italia irregolarmente e inoltre li denunciati per permanenza clandestina sul territorio nazionale.

L'abitazione dove i cinque risiedevano in affitto, ma privi di un regolare contratto, è stata posta sotto sequestro, in forza della normativa vigente che vieta la cessione a titolo oneroso di un immobile a cittadini stranieri privi di regolari documenti per soggiornare sul territorio italiano.