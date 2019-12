Italiani preferiscono caduta del governo e tornare alle urne - sondaggio

Complessivamente un italiano su due, in base ai risultati delle rilevazioni di Emg Acqua, gradirebbe la caduta del governo Conte, sostenuto da Dem e Movimento Cinque Stelle insieme a Italia Viva di Renzi e alle forze di sinistra presenti in Parlamento.

Secondo le rilevazioni di Emg Acqua, il 40% degli intervistati preferirebbe che questo governo "cadesse e si tornasse a votare", mentre il 10% preferirebbe che questo governo "cadesse e se ne formasse un altro senza tornare alle elezioni". Solo il 38% degli italiani vorrebbe che l'esecutivo giallo-rosso "andasse avanti fino alla fine della legislatura". Il 12% degli intervistati preferisce non rispondere.

Conte apre alla verifica di governo a gennaio. Abbiamo chiesto l'opinione ai nostri intervistati nei #sondaggi, divisi per elettorato.@FabrizioMasia1 #agorarai pic.twitter.com/VBUhbZ3PxG — Agorà (@agorarai) 12 dicembre 2019

Cresce Fratelli d'Italia, principali partiti in calo

Secondo il sondaggio Emg Acqua, se si votasse oggi la Lega sarebbe ancora il primo partito con il 32% dei consensi riscossi tra gli elettori, seguito dal Partito Democratico al 19,3% e dal Movimento Cinque Stelle al 15,7%. Fuori dal podio Fratelli D’Italia al 10,4% e Forza Italia al 6,7%. La creatura politica di Renzi, Italia Viva, si ferma al 5,2%, Azione del fuoriuscito dal Pd, il riformista Calenda, al 2,0%, Più Europa al 2,0%, La Sinistra 1,9%, Europa Verde al 1,5%, mentre Cambiamo! del governatore della Liguria Toti è all'1,0%.

Confrontando i dati con le precedenti rilevazioni, tutti i partiti perdono consenso anche se di poco, ad eccezione di Fratelli d’Italia che guadagna lo 0,3%. La Lega di Matteo Salvini perde mezzo punto percentuale. Frena anche il Partito democratico, in calo dello 0,2%. Più pesante la perdita dei Cinque Stelle, che perdono lo 0,6%. Perdite contenute anche per Renzi e Berlusconi: Itali Viva lascia lo 0,1%, mentre Forza Italia lo 0,2%.

In Emilia-Romagna testa a testa tra centrosinistra e centrodestra

Nella sfida tra i candidati presidenti, è ancora testa a testa tra il candidato del centrosinistra e quella del centrodestra. Stefano Bonaccini si ferma al 46,5%, ma la candidata leghista Lucia Borgonzoni segue in scia al 44%. Non va oltre il 5% invece il candidato del M5s, ancora da individuare.

Elezioni in Emilia-Romagna, intenzioni di voto ai candidati.@FabrizioMasia1 ricorda che non ci sono ancora le liste definitive #agorarai #sondaggi. Si voterà il 26 gennaio. pic.twitter.com/6VdsPaafaH — Agorà (@agorarai) 12 dicembre 2019

Italiani dicono sì a premier o capo di Stato donna

Secondo un sondaggio di Emg Acqua, alla domanda 'Le piacerebbe avere come futuro Premier o Presidente della Repubblica una donna?' ha risposto affermativamente il 74% degli intervistati, ha detto no il 7%, mentre il 19% ha preferito non rispondere.