Mes, Senato approva mozione maggioranza con 164 sì

Dopo il sì di Montecitorio alla risoluzione unitaria della maggioranza giallo-rossa sulle comunicazioni del premier Giuseppe Conte in vista del prossimo Consiglio d'Europa, in serata è arrivato il via libera anche da Palazzo Madama.

Al Senato, sotto i riflettori per via di alcune defezioni annunciate in mattinata da alcuni esponenti pentastellati, la risoluzione è passata con 164 voti favorevoli, 122 contrari e 2 astensioni. A Montecitorio il testo è stato approvato con 291 voti a favore, e 222 contrari.

Mentre entrava nell'Aula del Senato, il presidente del Consiglio Conte aveva mostrato sicurezza, dichiarando di "non essere preoccupato" dei numeri al Senato sulla risoluzione sul Mes in virtù della presa di posizione di alcuni senatori pentastellati della maggioranza.

