Google, cosa hanno cercato gli italiani nel 2019?

Ecco tutto quello che gli italiani hanno cercato su google: da Nadia Toffa a Notre-Dame, dai trucchi per fare la pastiera a come costruire un pollaio in casa.

Il nome della giornalista delle Iene Nadia Toffa, morta prematuramente e drammaticamente lo scorso agosto in seguito a un inesorabile male, è quello più cliccato nelle ricerche google di personaggi e parole. Al secondo posto dei personaggi più cliccati è il nome di Luke Perry, il Dylan della serie anni '90 Beverly Hills, anche lui morto a causa di un cancro a marzo.

Notre-Dame, la magnifica cattedrale gotica di Parigi distrutta da un incendio lo scorso maggio, è la seconda parola più cliccata delle ricerche google del 2019, mentre Sanremo è la terza.

Il suo vincitore, la rivelazione della musica italiana Mahmood, è il quarto personaggio più ricercato, preceduto da Mia Martini.

Uno degli argomenti che si ricerca più su google è la politica, sia interna che internazionale. Tra le spiegazioni più ricercate c'è il perché della caduta di governo, le elezioni europee, cos'è la flat tax o il cuneo fiscale. Anche le sardine entrano nella classifica: in tanti sono a chiedersi il perché di questo nome.

Sulla politica internazionale le domande più frequenti riguardano la Siria, "perché Erdogan attacca i curdi" e "perché è scoppiata la guerra". Altri si chiedono cosa sia il No Deal, relativamente alla Brexit.

Non mancano le ricerche fatte per pura curiosità. Chi si chiede perché non siamo più tornati sulla luna o perché Hitler odiasse gli ebrei. C'è anche chi fa ricerche più pratiche. Ricercatissimo tutto ciò che concerne il Fai-da-te, a partire dal come fare gli gnomi da giardino, i costumi di carnevale, le maschere al viso e persino i pollai, i condizionatori e le candele.

C'è chi predilige invece la cucina, da buon italiano. Gettonatissima la pastiera di Napoli, città che tanto ha dato alla tradizione culinaria nazionale. E poi le chiacchiere, i pancake, le crepe, il tiramisù e la colomba pasquale.

E infine le ricerche dei posti più gettonati per le vacanze. In testa: Zanzibar, Sardegna e Croazia.