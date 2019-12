Voto elettronico, ok a sperimentazione in manovra

Approvato un emendamento della manovra per la sperimentazione del voto elettronico. Una riforma che agevolerà studenti e lavoratori fuori sede.

Il parlamento dà il via libera alla sperimentazione del voto elettronico. La commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento al ddl bilancio che stanzia un milione di euro per avviare la procedura. Soddisfazione per i pentastellati che hanno fortemente voluto l'emendamento nei punti dell'odg.

''Ottima notizia dalla commissione Bilancio del Senato: approvato emendamento #M5S che stanzia 1 milione di euro per la sperimentazione del #votoelettronico!'', ha scritto su Facebooj Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera. ''Sarà mirata su italiani all’estero e studenti e lavoratori fuorisede per politiche,europee e referendum''."La tecnologia può migliorare la democrazia".