Alitalia, sciopero 13 dicembre: piloti, assistenti di volo e personale aeroporto interessati

Lo sciopero nazionale di 24 ore del 13 dicembre, confermato dai sindacati, “interesserà piloti, assistenti di volo e personale di terra di Alitalia e di tutte le compagnie aeree che operano in Italia, delle società di gestione aeroportuale, di handling e di catering".

Come affermato dai sindacati questo sciopero segue quello di 4 ore tenutosi il 6 luglio scorso.

Lo sciopero è stato proclamato "per il perdurare della crisi Alitalia, una riforma del comparto che intervenga nella concorrenza tra imprese, norme specifiche contro il dumping contrattuale e il finanziamento strutturale del Fondo di solidarietà di settore".

In particolare i sindacati criticano l'applicazione di una cassa integrazione straordinaria da parte di Alitalia, infatti avantieri la compagnia aerea ha proposto di estendere per altri tre mesi la cassa integrazione straordinaria in scadenza il 31 dicembre, fino al 23 marzo 2020, per 1.180 addetti.

Si tratta in particolare riguarderebbe 80 comandanti, 350 unità per il personale di cabina e un massimo di 750 dipendenti personale di terra.

Confermato Giuseppe Leogrande come super commissario unico di Alitalia.