Cisterna in fiamme sulla A4, muore conducente. Autostrada chiusa tutta la notte

Drammatico incidente sull'autostrada A4, in fiamme autobotte carica di gasolio. Nulla da fare per il conducente, illesi gli operai che lavoravano sull'autostrada in quel momento.

Un drammatico incidente si è verificato intorno alla mezzanotte sull’autostrada A4 tra i caselli di Padova est e di Padova ovest, in direzione Milano.

Per cause ancora da accertare, un’autocisterna piena di gasolio si è schiantata su di un cantiere segnalato da carrello segnalatore, dove stavano lavorando ben sette operai per fortuna tutti illesi. Solo il conducente dell’autocarro di servizio travolto ha avuto bisogno di cure mediche. Mentre nulla da fare per il conducente dell’autocisterna morto a causa delle fiamme.

Un vigile del fuoco è rimasto leggermente ferito a un braccio durante le operazioni di soccorso.

Per spegnere l’autocisterna si è reso necessario l’intervento di ben 8 squadre e 22 vigili del fuoco provenienti da Padova, Vicenza e Venezia.

Per consentire ai vigili del fuoco di spegnere l’incendio in sicurezza, l’autostrada è stata chiusa in entrambi i sensi e solo dopo due ore è stato riaperto il tratto verso Venezia, mentre la carreggiata ovest è stata riaperta al traffico veicolare alle 6:20 di questa mattina.

Sul posto i sanitari e la Polizia stradale che ha effettuato i rilievi per capire la dinamica dell’incidente.

Segnalato incidente sulla A1 Milano – Napoli

Un altro incidente fra quattro auto è avvenuto sull'autostrada A1 Milano – Napoli, all’altezza del Km 109 in direzione Bologna. Il tratto interessato è il bivio con la A15 Parma – La Spezia e Parma. Sono intervenuti la Polizia stradale, ambulanze e personale di Autostrade per l’Italia.

Il traffico al momento scorre su una sola corsia di marcia. Autostrade per l’Italia consiglia a chi è in viaggio verso Bologna di uscire a Fidenza oppure a Parma ovest in A15 Parma – La Spezia e rientrare in A1 all’altezza di Parma dopo aver percorso la SS9 via Emilia.