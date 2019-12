Scontro fra tram a Torino, 13 passeggeri feriti

Un tram fuori servizio della linea 10 ha tamponato un tram della linea 16 a Torino, in corso Tassoni in direzione ospedale Maria Vittoria.

L'incidente è avvenuto oggi a Torino, in corso Tassoni. Due tram, di cui uno fuori servizio, si sono scontrati all’altezza di piazza Bernini. Sul posto sono intervenuti carabinieri e 118. Ci sono tredici passeggeri feriti, ma nessuno di loro sembra essere grave.

Il tram della linea 16 ha tamponato il 10 e l’autista del primo è uno dei feriti. Quest'ultimo ed una passeggera sono stati trasportati in codice giallo al Cto, mentre gli altri sono stati trasferiti in codice verde al Maria Vittoria, Martini e Mauriziano. Nel frattempo le linee hanno subito delle deviazioni, come comunica l'account ufficiale della società Gtt, per poi essere ripristinate dopo i dovuti rilevamenti.

Linee 9 e 16 CD deviate -



Dalle ore 15:10 a causa di un sinistro le linee 9 in deirezione piazza Stampalia e 16 CD in direzione Porta Palazzo sono deviate sul seguente percorso: corso Vittorio Emanuele II, corso Vinzaglio, via Cernaia, Porta Susa, piazz… https://t.co/LDIMpvP1UJ — GTT Torino (@GTT_Torino) December 9, 2019

Linee 9 e 16 CD ripristinate -



Le linee tranviarie 9 e 16 circolare destra tornano sui percorsi originari.https://t.co/V4pwpas2TI — GTT Torino (@GTT_Torino) December 9, 2019

​Due giorni fa un altro incidente è avvenuto, stavolta a Milano, tra due mezzi Atm e uno dell'Amsa, l'azienda per la raccolta rifiuti. Una vittima e diversi feriti è stato il bilancio dello schianto.