Federica Pellegrini argento agli Europei di nuoto

Federica Pellegrini ha vinto l'argento nella finale dei 200 metri stile libero ai Campionati Europei di nuoto in vasca corta a Glasgow.

Al Tollcross Swimming Centre di Glasgow, la "Divina" ha vinto l'argento nei 200 stile libero. Al primo posto, a sorpresa, ha toccato la piastra la britannica Freya Anderson. Terza l'olandese Femke Heemskerk.

La giovane britannica, classe 2001, ha avuto la meglio su Pellegrini e Heemskerk nell'ultima delle otto vasche di gara. Per lei si tratta di un bis, dopo l'oro vinto nei 100 metri stile libero in questa edizione dei campionati europei in vasca corta.

​La serata per i colori italiani si era aperta con la doppietta oro-argento nella finale del 100 metri rana, vinta da Martina Carraro davanti ad Arianna Castiglioni. Terza la finlandese Jenna Laukkanen.

Nel 2022 i campionati Europei di nuoto si svolgeranno a Roma, dall'11 al 21 agosto.