Magalli contro Chiara Ferragni: "Guadagna i miliardi ma non sa fare nulla"

Giancarlo Magalli, ospite di Talk Tv, chiamato a commentare la bufera che ha investito Chiara Biasi, ha gettato benzina sul fuoco, sparando a zero contro, nientepocodimeno che, la regina delle influencer, Chiara Ferragni.

"Guadagna miliardi ma non sa fare niente... E' una brava imprenditrice? Sì, la sua merce è se stessa. Se uno ha l'immagine, capitalizza e valorizza quella. L'immagine è un vassoio, su cui uno nella vita magari ci mette simpatia, cultura... Chi ha il vassoio colmo, oggi guadagna molto meno di chi ha solo il vassoio...".

E anche sulla Biasi, Magalli, non le manda certo a dire: "Secondo me per 800 euro lei alle 7.30 è già vestita...", ha detto sarcasticamente. Cerca poi di arginare, chiarendo di non aver nulla contro gli influncer, ma bisogna pur sempre veicolare dei contenuti.

"Io sono anche padre di influencer, sono padre di fashion blogger. Quindi so di che si tratta", rivela a sorpresa Magalli, che aggiunge anche: "L'affitto a mia figlia comunque lo pago io... Mia figlia è un influencer che sta crescendo".