Valanga in Valbrembana coinvolge tre persone

Tre scialpinisti sono stati travolti da una valanga precipitata nei pressi del Passo Salmuano, tra le province di Sondrio e Bergamo. L'allarme del 118 è scattato alle 13.45.

La valanga ha un fronte di circa 100metri e si è staccata sulle Orobie in territorio di Ornica, località passo Salmurano, tra Monte Valletto sud e Piani dell’Avaro, sul versante bergamasco, nel primo pomeriggio di sabato 7 dicembre.

Sul posto sono arrivati gli uomini del Soccorso alpino dei carabinieri di Clusone, due elicotteri del 118 da Milano e Como e i carabinieri sciatori. Le tre persone intrappolate sotto la neve sarebbero state ritrovate.

Una persona è illesa, una è stata ricoverata all'ospedale di Lecco in codice giallo, mentre una terza è stata portata con l’Elisoccorso all’ospedale «Papa Giovanni» di Bergamo in codice rosso per un lieve trauma cranico, ma non sembra essere in pericolo di vita. Nessuna delle tre era in ipotermia.