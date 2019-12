Servizi segreti, vicedirettore AISI indagato per false dichiarazioni ai pm - caso Montante

Il processo al "sistema Montante" rischia di travolgere l'Aise. Nell'indagine della procura di Caltanissetta è finito vicedirettore del servizio segreto civile, Valerio Blengini per le false deposizioni rese ai pm, nell'ambito del'inchiesta sull'ex leader di Confindustria Sicilia, Antonello Montante, terminata con una condanna a 14 anni.

Era stato il giudice per le udienze preliminari a disporre, al termine del processo con rito abbreviato, la trasmissione degli atti ai pm, per valutare le posizioni di Mario Parente e Blengini, rispettivamente numero uno e due dell'Aisi.

Mentre per il capo dell'Aisi la procura nissena ha disposto per competenza la trasmissione degli atti a Roma, per Blengini ha emesso un avviso di conclusione indagini.

Oggetto delle indagini della procura è la deposizione di Blengini sull’incontro con Bruno Megale, questore di Caltanisseta all'epoca dei fatti. Secondo l'accusa il numero due i Aisi chiese chiese notizie sul colonnello dei carabinieri Pino D’Agata, a processo col rito ordinario, per sapere se fosse indagato, secondo l’accusa. Megale non rispose e scrisse una relazione sull'accaduto. Blengini aveva detto ai giudici di aver chiesto le informazioni per valutare l'opportunità di trasferire D'Agata in Sicilia.