Natale a New York! La Grande Mela è la meta più amata dagli italiani nelle feste

Il portale momondo.it, attraverso le analisi per le mete natalizie del 2019, ha decretato New York come destinazione più quotata per il Natale di questo anno. La metropoli americana supera Bangkok e Londra, che si posizionano rispettivamente al secondo e terzo posto.

Dietro la Grande Mela ci sono Bangkok e Londra, all'insegna del trend che vede gli italiani preferire le mete internazionali rispetto a quelle nazionali. Ben sei delle destinazioni che rientrano nella top ten sono al di fuori del continente europeo.

Tra le città internazionali che popolano la top ten natalizia compaiono mete esotiche, come Malé e Phuket, e altre urbane come Miami, Dubai e Buenos Aires, luoghi in cui si possa godere un po’ di caldo e sfuggire al freddo inverno italiano.

In Europa, invece, gli italiani optano per le destinazioni più tradizionali, come Parigi e Amsterdam. Gli italiani che invece rimarranno in Patria durante le festività si dividono tra coloro che visiteranno le città e ne approfitteranno per visitare i musei e coloro che celebreranno "il Bianco Natale" sulle piste da sci, complice l'abbondante innevamento già raggiunto su tutto l'arco alpino. Budget in aumento rispetto alle spese effettuate per festeggiare il Natale 2018.