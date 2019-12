Calabria, 20 arresti per traffico illecito di rifiuti

La Polizia di Stato, su delega della Direzione distrettuale antimafia delle procure di Catanzaro e Lamezia Terme, ha portato a termine un'indagine attraverso la quale sono stati compiuti 20 arresti con ordinanze di custodia cautelare eseguite a fronte di reati per il traffico illecito di rifiuti ed inquinamento ambientale.

Dall'individuazione di una discarica abusiva in località Bagni a Lamezia Terme, ha avuto inizio l'operazione "Rubbish circle", che ha fatto emergere, grazie anche alle intercettazioni telefoniche, l'esistenza di un sistema criminale organizzato impiegato nella gestione della filiera del recupero e smaltimento dei rifiuti, coinvolgendo due società del settore, una con sede in provincia di Catanzaro e un’altra in provincia di Bologna. Le due società sono entrambe destinatarie ora di un provvedimento di sequestro preventivo.

Traffico illecito di rifiuti e inquinamento ambientale, a Catanzaro #Squadramobile scopre sistema criminale organizzato che gestiva in modo illecito la filiera del recupero e smaltimento dei rifiuti sversati all’interno di discariche abusive situate nel comprensorio lametino pic.twitter.com/1SwtcyIowB — Polizia di Stato (@poliziadistato) December 6, 2019

​Gli accertamenti degli agenti hanno anche accertato, attraverso analisi nei siti di scarico, la presenza di rifiuti classificabili come speciali e pericolosi, come farmaci smaltiti dall'organizzazione, attraverso una società campana, non lontano dai fiumi. L'operazione è stata eseguita in collaborazione con le Squadre mobili di Milano, Varese, Como, Torino, Bologna, Salerno e Benevento.