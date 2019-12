Med 2019, secondo giorno: parla Di Maio, atteso ministro russo Lavrov

Al via il secondo giorno della quinta edizione del forum Dialoghi sul Mediterraneo 2019.

Al via il secondo giorno del forum Dialoghi sul Mediterraneo 2019 iniziato con l'intervento del ministro Affari Esteri Luigi Di Maio. Verso le ore 16 è atteso al forum il suo omologo russo Sergey Lavrov.

Intervenendo al forum il ministro Di Maio ha detto, tra altre cose, che "la Russia è un interlocutore ineludibile nella regione del mediterraneo allargato".

Anche oggi ai microfoni di “Radio Capital” Di Maio ha parlato dell'importanza del Forum Med sostenendo che questa è "una grande occasione perché si riuniscono a Roma tutti quei governi che possono aiutare l’Italia a risolvere problemi come il terrorismo, ma anche per guardare il Mediterraneo come occasione economica”.

Questa a la quinta edizione del forum Dialoghi sul Mediterraneo istituito dal ministero degli Affari Esteri dell'Italia e dall'Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi). La prima edizione del forum si è svolta nel 2015.