Salvini continua la polemica a distanza con il premier Conte

Scambiando alcune battute con i giornalisti Matteo Salvini ha così risposto alla richiesta di commentare le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che lo aveva invitato a leggere ed informarsi sui dossier, a partire dal Mes.

"Non rispondo agli insulti, mi spiace che Conte sia ossessionato da me", ha dichiarato Salvini.

Parlando del Mes, il leader della Lega ha ribadito la sua totale contrarietà alla riforma.

"Il problema del Mes non è rinviarlo di un mese ma bloccarlo e riscriverlo...Fra un mese continua a essere pericoloso".

Commentando l'ipotesi su una riforma della legge elettorale della maggioranza Pd-M5s verso un proporzionale corretto, Salvini è stato laconico: "E' l'ultima delle mie preoccupazioni e degli italiani".

Mes, l'attacco di Salvini a Conte

Nel suo intervento al Senato di lunedì scorso, Salvini ha preannunciato manifestazioni in tutto il Paese: "sabato e domenica saremo in mille piazze italiane per raccogliere le firme necessarie per fermare il trattato e impedirvi di barattare il futuro dei nostri figli con le vostre poltrone," aggiungendo che la riforma del Mes così come si presenta mette a rischio i risparmi degli italiani. Il leader della Lega aveva poi accusato il premier di mentire, dopo che il presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno a Bruxelles era stato molto chiaro ed esplicito, affermando di “non vedere la necessità” di una riapertura della discussione sulla riforma del Mes, come invece ipotizzato dallo stesso Conte.

Conte contro i sovranisti sul Mes

Il presidente del Consiglio aveva attaccato l'opposizione, in particolare la Lega, responsabile di accuse "gravi e infamanti" contro la sua persona. Inoltre aveva accusato il Carroccio e l'altro partito sovranista Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni di "diffondere notizie false e allarmistiche" in merito alla riforma del Mes.