Attacco con una granata contro auto polizia a Belfast

L'attacco è avvenuto a Milltown Row, vicino a Falls Road, alle 2 di mercoledì. Il Soprintendente capo Jonathan Roberts ha affermato che un'auto della polizia era di pattuglia di routine quando è stata colpita da un oggetto prima che fosse udita una forte esplosione.

Non sono stati segnalati infortuni.

"È stato quindi udito un forte botto e la macchina della polizia si è diretta verso un luogo sicuro", ha detto. “Per fortuna, nessuno degli agenti all'interno del veicolo è rimasto ferito e nessun danno è stato notato sulla macchina.

“Un'operazione di polizia è stata immediatamente lanciata per garantire la sicurezza di tutti nell'area e tale operazione è attualmente in corso. I resti di una presunta granata sono stati recuperati e portati via per prove forensi.

"Verranno condotte ulteriori ricerche per assicurarsi che non siano presenti altri dispositivi che possano di mettere in pericolo altre persone".

Roberts ha affermato che l'incidente è stato "senza dubbio un tentativo di uccidere o ferire agenti di polizia".

"Questo atto spregevole deve essere condannato da tutti", ha detto.

Ha detto che era in corso un'indagine completa e ha esortato chiunque avesse visto qualcosa di sospetto a mettersi in contatto con i detective.