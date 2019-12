Milano, banconote nel Naviglio - Video

Apparente ricco risveglio per Milano questa mattina, una lunga scia di banconote da 100 euro hanno attraversato i Navigli alle prime ore del mattino di un mite dicembre.

Come nei film. Una lunga scia di banconote da 100 euro navigava, questa mattina presto, sulle acque del Naviglio Grande nel cuore di Milano, e a quanti passeggiavano lungo le sue sponde per raggiungere l’ufficio o la scuola non deve essere sembrato vero.

Gli occhi dei passanti, intirizziti dal freddo vento mattutino e ancora resti ad aprirsi del tutto al nuovo giorno, devono aver pensato a un’immagine rigurgitata dalla loro mente, a un frammento di sogno notturno.

Di sogno comunque si è trattato, almeno per quanti hanno creduto che quei soldi trasportati in Darsena potessero essere tutti veri. Quando sono stati recuperati all’altezza della chiusa, si è scoperto si trattava di pezzi da 100 euro fac-simile, non veri, fasulli.

Amara sorpresa e delusione.

Qualcuno ipotizza si sia trattato di una trovata artistico-pubblicitaria, oppure di uno scherzo mattutino da fare a quanti sognano, un giorno indefinito, di risvegliarsi ricchi.

Nessuno comunque si è gettato nel Naviglio, neppure la speranza di diventare, se non ricchi, felici per un po’, ha convinto qualcuno ad immergersi nelle fredde acque che attraversano Milano a dicembre.

Il video delle banconote nei Navigli di Milano