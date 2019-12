Tragedia di Rigopiano, da Gip di Pescara archiviazione per 22 indagati

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pescara Nicola Colantonio ha deciso per l'archiviazione di 22 indagati nell'inchiesta principale sulla tragedia dell'Hotel Rigopiano di Farindola avvenuto il 18 gennaio 2017, quando una slavina travolse il resort uccidendo 29 persone.

"Non si ritiene che gli elementi investigativi indicati negli atti di opposizione (in quanto irrilevanti) possano incidere sulle risultanze investigative, precise ed esaustive, raccolte dal pm, non potendo sminuire le considerazioni da questi assunte nella richiesta di archiviazione e condivise da questo giudice. Pertanto può affermarsi che le risultanze investigative non permettono di sostenere l'accusa in giudizio", si legge nelle motivazioni del Gip, riportate da Rainews. Hanno beneficiato dell'archiviazione i 3 ex governatori della Regione Abruzzo indagati: Luciano D'Alfonso, Ottaviano Del Turco e Gianni Chiodi.

A chiedere l'archiviazione era stata la stessa accusa, rappresentata dal procuratore capo di Pescara Massimiliano Serpi e dal sostituto Andrea Papalia. La richiesta dei pm era stata contestata da alcuni legali dei familiari delle vittime, tuttavia il Gip ha rigettato le contestazioni optando per l'archiviazione.

Tragedia di Rigopiano

La valanga di Rigopiano è stata un evento avvenuto il 18 gennaio 2017 presso l'omonima località del comune di Farindola, situato in una zona montuosa della provincia di Pescara. La slavina, distaccatasi da una cresta sovrastante dopo le abbondanti nevicate registratesi nei giorni precedenti la sciagura, ha investito l'albergo Rigopiano-Gran Sasso Resort, causando 29 vittime. E' la tragedia più grave causata da una valanga avvenuta in Italia dal 1916 e dal 1999 in Europa.