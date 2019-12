Enrico Letta difende scelta su abolizione del finanziamento pubblico ai partiti

In una lettera aperta pubblicata sul giornale La Repubblica, l'ex presidente del Consiglio Enrico Letta ha sottolineato che la sua riforma non sostituì il finanziamento pubblico con quello privato: "il sistema del 2xMille mise al primo posto la scelta dei cittadini".

L'ex premier Enrico Letta ha difeso la riforma del finanziamento pubblico ai partiti che introdusse il 2xMille nel 2014. In questo modo l'ex capo del governo è entrato nel dibattito sul finanziamento pubblico ai partiti, che quella riforma durante il suo governo sostanzialmente aveva abolito. In questi giorni si sono accese le discussioni dopo la notizia dell'inchiesta sulla Fondazione Open, che dal 2012 al 2018 ha prima finanziato la scalata di Matteo Renzi, poi la Leopolda fiorentina. Le sue opinioni sono state condivise in una lettera aperta pubblicata dal giornale La Repubblica.

"Il modello dei rimborsi elettorali non ha garantito il rispetto dei criteri di trasparenza, correttezza, proporzionalità. Era un sistema che i partiti gestivano per sé e da sé".

Per l'ex premier il dibattito in corso è viziato da una vera e propria "mistificazione".

"Il dibattito riaccesosi in questi giorni sul finanziamento pubblico ai partiti sembra assecondare la logica di un pendolo impazzito. Tutti contro qualche anno fa, tutti a favore oggi. Non condivido in generale questo approccio schizofrenico che tanti danni ha fatto al Paese. E non lo condivido soprattutto in questo caso perché il confronto muove da una clamorosa falsificazione della realtà", le parole di Letta.

Cittadini protagonisti sul finanziamento ai partiti

Letta ha poi chiarito il senso e gli obiettivi della riforma, evidenziando la sua contrarietà alla sostituzione completa del finanziamento pubblico con quello privato.

"Con la riforma non si sostituì il sostegno pubblico con quello privato. Io non sarei stato d'accordo", ma si pose "il cittadino, la sua libera scelta, al centro del sistema. Si passò da un finanziamento pubblico basato sui rimborsi elettorali dati dal Tesoro ai partiti a un sistema fondato sul 2xMille deciso autonomamente dai cittadini. Entrambi – i rimborsi elettorali e il 2xMille – sono imperniati su fondi pubblici, non privati".

Secondo Letta, il modello dei rimborsi elettorali "ha dimostrato di non funzionare, contribuendo ad acuire la distanza tra cittadini e partiti. Chiunque lo neghi, pretende di riscrivere la storia degli ultimi decenni".