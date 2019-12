M5s e Pd perdono consensi, Lega stabile e primo partito

Secondo i dati dell'ultimo sondaggio effettuato da Tecnè per "Quarta Repubblica", la Lega conserva saldamente la leadership politica italiana, attestandosi al 34,7% senza subire variazioni nell'ultima settimana.

I sondaggi di Tecnè mostrati ai telespettatori durante la puntata andata in onda ieri sera di "Quarta Repubblica" hanno ribadito il primato assoluto della Lega tra gli italiani: secondo i dati della rilevazione, se oggi nel Belpaese gli elettori fossero chiamati alle urne, il Carroccio guadagnerebbe il 34,7% dei voti. Negli ultimi sette giorni la Lega non ha nè aumentato nè diminuito consensi, dal momento che nell'ultimo sondaggio del 25 novembre si era fermata al 34,7%.

I dati di Tecnè non sorridono alle forze della maggioranza: il Partito Democratico resta il secondo partito nel Paese col 19%, ma il distacco dalla Lega di Salvini è ancora molto ampio; in aggiunta nell'ultima settimana i Dem hanno perso 0,6 punti percentuali. Il MoVimento Cinque Stelle si ferma al 15,8%, in leggerissimo calo rispetto alla settimana scorsa, quando, sempre secondo Tecnè il partito di Luigi Di Maio era al 15,9%.

​Guardando i risultati degli altri partiti, si registra l'avanzata dei sovranisti di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che pur rimanendo sotto la soglia del 10%, guadagnano 0,5 punti percentuali nell'ultima settimana fermandosi al 9,5%. Rimanendo nel centrodestra, registra un +0,1% anche Forza Italia, che si ferma all'8,2%. Il partito di Berlusconi ha esattamente il doppio dei consensi di Italia Viva, la creatura politica di Renzi, ferma al 4,1% e in calo dello 0,3%, complice le perquisizioni ai finanziatori della fondazione Open, che in passato aveva finanziato la Leopolda.

Fiducia ai leader politici

Per quanto riguarda la fiducia ai leader, Matteo Salvini mantiene il primo posto con il 23%, subito seguito da Giorgia Meloni con il 22%; alle spalle del duo sovranista al terzo posto di piazza il leader dei Dem Nicola Zingaretti col 21%. Fuori dal podio testa a testa tra Luigi Di Maio e Silvio Berlusconi che si accontentano del 19%. L'ex premier e leader di Italia Viva Matteo Renzi è il fanalino di coda tra i leader politici con il 9%.