Mafia nigeriana: operazione transnazionale della Polizia di Stato, arresti in corso

In corso operazione transnazionale contro 2 organizzazioni mafiose nigeriane per riduzione in schiavitù, estorsione, rapina, lesioni, violenza sessuale sfruttamento prostituzione

Indagine di #Squadramobile Bari e #Sco con arresti anche in Germania Francia Olanda Malta #Scip pic.twitter.com/Gox7MdYs0B