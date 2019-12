Torna #Domenicaalmuseo in tutta Italia

Questa domenica, la prima del mese di dicembre, torna in tutte le città italiane l'iniziativa proposta dal MiBACT che offre ai cittadini e agli stranieri l'ingresso gratuito nei musei e siti archeologici o di interesse che aderiscono.

Come ogni prima domenica del mese, l'1 dicembre torna nelle città italiane #Domenicaalmuseo, iniziativa del MiBACT (Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo) volta ad offrire ai cittadini ed ai turisti la possibilità di entrare gratuitamente nei musei e parchi archeologici statali aderenti al progetto.

L'idea, introdotta nel luglio del 2014 dal Ministro Dario Franceschini, quest'anno è accompagnata da un gioco che si svolge sui social, che consiste nello "sfidare" gli utenti a riconoscere quante più opere possibili vedendone solo l'ombra ed ad indovinare l'autore e il luogo in cui è custodita l'opera. Il tentativo del MiBACT è quello di coinvolgere i cittadini ad interagire con l'arte e con le opere presenti nei musei italiani.

Dalla Reggia di Caserta alla Pinacoteca Brera, dai Musei Reali di Torino al Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli, dal Parco Archeologico di Ostia Antica al Cenacolo Vinciano, dagli Scavi di Ercolano alle Gallerie Nazionali di Arte Antica - Palazzo Barberini e Galleria Corsini, dal Castello di Miramare di Trieste alla Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Roma, dalle Gallerie dell’Accademia di Venezia a Castel Sant’Angelo, dal Museo Archeologico Nazionale di Taranto agli Uffizi, a Pompei. Tutti questi luoghi saranno visitabili, per l'ultima volta quest'anno, senza il bisogno del biglietto.

ul sito del MiBACT è disponibile l'elenco completo dei musei e siti coinvolti nell'iniziativa.