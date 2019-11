Buche d'Oro, altri 9 arresti a Catania per mazzette su lavori Anas

Terzo provvedimento cautelare scattato nell'ambito dell'inchiesta Buche D'Oro, per tangenti sui lavori di manutenzione stradale dell'Anas.

I militari della Guardia di Finanza, appartenenti al Nucleo di Polizia Economico e Finanziario, hanno eseguito nove misure cautelari per tangenti, nell'ambito dell'operazione Buche D'Oro, un'inchiesta per corruzione sull'esecuzione di lavori di rifacimento delle strade affidati dal locale compartimento dell'Anas, nella sostituzione di barriere incidentate e nella manutenzione delle opere in verde.

Il Gip ha predisposto il carcere preventivo per sei dei destinatari delle misure cautelari, mentre gli altri tre resteranno ai domiciliari. Si tratta del terzo provvedimento nell'ambito dell'inchiesta, iniziata negli scorsi mesi.

L'Operazione Buche D'Oro

L'indagine mette sotto osservazione della procura catanese diversi funzionari dell'Anas, per corruzione e tangenti. Gli indagati avrebbero "fatto la cresta" sui lavori appaltati.

Le mazzette riguardano gli appalti di tutta la Sicilia orientale. Le prime due misure cautelari nell'ambito dell'indagine sono scattate il 20 settembre e il 18 ottobre, per un totale di nove misure restrittive relative al controllo di appalti per milioni di euro.