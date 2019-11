Napoli: sparatoria in una strada affollata del centro, ferito un uomo

Un uomo è rimasto ferito in una sparatoria verificatasi stamattina, intorno alle ore 8.00, in centro a Napoli. Lo riporta NapoliToday.

Un uomo è rimasto ferito stamattina da colpi di arma da fuoco nel pieno centro di Napoli, a pochi passi dalla via Toledo, in via Pasquale Scura.

Stando ai primi aggiornamenti la sparatoria si è verificata intorno alle otto di mattina quando c'erano già tante persone in strada.

Una volta visto l'attentatore premere il grilletto e uditi gli spari, si è scatenato un fuggi fuggi generale nei pressi della Caffetteria Sommella.

Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti un ambulanza e la Polizia di Stato, con la vittima, colpita alle gambe, che è stata immediatamente trasportata nel vicino ospedale Vecchio Pellegrini.

Possibile faida

Stando alle prime voci, come riporta il quotidiano Il Mattino, l'agguato potrebbe essere letto come una risposta ad un altro omicidio avvenuto nella notte a Miano.

Gli attentatori sono riusciti ad agire, quasi indisturbati, nonostante le forze dell'ordine avessero dispiegato delle pattuglie nella zona dei Quartieri spagnoli.