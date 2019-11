Ambiente o sconti, tu che Friday scegli

Venerdì caldo questo in arrivo: nel giorno degli acquisti super scontati conosciuto come black friday in tutta Italia torna lo sciopero per l'ambiente denominato fridays for the future. Mentre da un lato abbiamo l'espressione del consumismo, dall'altro lo sciopero contro i cambiamenti climatici si espande in tutta Italia.

La giornata del black friday, evento di origine americana arrivato ormai in Italia e annunciato già da settimane in tv e tramite i social coincide con la quarta manifestazione a favore dell'ambiente denominata fridays for the future e promossa dal movimento di Greta Thunberg.

Fridays for the future: in piazza il 29 novembre

Questo venerdì in molti scenderanno nuovamente in piazza per il quarto sciopero mondiale in favore del movimento attivista di Greta Thunberg. La manifestazione contro i cambiamenti climatici riunirà nuovamente numerosi studenti che sciopereranno, non andando a scuola, in favore di tre principali richieste che sono state definite dagli attivisti di Fridays for the future Italia come "chiare, brevi ma rivoluzionarie": raggiungimento delle emissioni zero per il 2050 e eliminazione del fossile, transizione energetica su scala mondiale e una maggiore voce alla scienza.

Le manifestazioni saranno ospitate nella maggioranza delle piazze delle città italiane, tra cui (oltre la capitale) Milano, Torino, Napoli, Bologna, Firenze e Verona, dalle quali partiranno numerosi cortei.

💥 Avete visto la mappa degli eventi registrati per il 4° #GlobalStrike? 🔥



🌍Siamo a 157 paesi coinvolti! Aumentano ogni ora - in Italia sciopereranno 115 città!



🔥Trova quello più vicino a te: https://t.co/yPILHFYjsI#fridaysforfuture#climatestrike@GretaThunberg pic.twitter.com/8V40eLmv7z — Fridays For Future Italia (@fffitalia) November 28, 2019

​Black Friday: giornata di super affari

Secondo le stime del Codacons, l'ammontare degli acquisti fra la giornata di domani, giorno di black friday, e di lunedì con il cyber monday raggiungerà quest'anno quota 2 miliardi di euro, in crescita del +20% sul 2018, coinvolgendo circa 17 milioni di italiani con un aumento del +13% di acquirenti rispetto allo scorso anno e una spesa pro capite che si attesterà sui 117 euro. Il black friday, attraverso la settimana di sconti, influenzerà le spese per i regali natalizi, spingendo i consumatori ad approfittare del black friday per poter risparmiare sui regali di Natale.

Il Codacons spiega anche però come evitare le truffe, in quanto il consumatore può essere ingannato dall'enorme vantaggio proposto da tali sconti e non rendersi conti di quelli che sono reali e quelli che sono fittizi. "Il rischio di cadere in truffe e raggiri durante il Black Friday è altissimo, specie per gli acquisti sul web. Per tale motivo abbiamo realizzato una guida pratica con i consigli per effettuare compere in tutta sicurezza", spiega il presidente del Codacons Carlo Rienzi.

Ragazzi, usate la testa.

Non tutti gli sconti presenti sul web sono reali.

Anzi: spesso alzano i prezzi dei prodotti prima di applicare lo sconto del #BlackFriday, vanificando il risparmio per gli acquirenti.

Pensateci, prima di premere "acquista".



👉🏻 https://t.co/AX97ejEfpQ pic.twitter.com/kjDbuy7mm6 — Carlo Rienzi (@CarloRienzi) November 27, 2019

​Secondo il decalogo proposto da Codacons, è consigliabile "acquistare solo da siti Internet sicuri, protetti da sistemi di sicurezza internazionali, riconoscibili dalla presenza del lucchetto nella barra di indirizzo; acquistare solo da venditori sicuri. Controllare che nei feedback siano riportati correttamente i dati della società titolare dell’attività commerciale", confermando se possibile i prezzi online con quelli nei negozi fisici per evitare un sovrapprezzo dei prodotti. Inoltre sempre "pagare o tramite paypal o carte prepagate (meglio evitare bonifici o carte di credito), e non comunicare mai i vostri dati personali, sia via telefono, sia via mail. Non inserire mai dati privati online".