Boxer e bikini: la Boschi si esprime sul maschilismo in Italia

In un'intervista anticipata da diversi media italiani sulla rivista Chi, in edicola a partire da domani, Maria Elena Boschi mostra di non essersi pentita e di non indietreggiare sulla foto in bikini con le amiche postata dopo il botta e risposta sui social della scorsa estate, nel pieno della crisi di governo e politica, con il leader della Lega Matteo Salvini che l'aveva etichettata come "mummia pronta a tornare al governo", dopo l'apertura del Pd ad un governo istituzionale con i Cinque Stelle.

"Non sono assolutamente pentita di aver risposto a chi mi attaccava con quel post in cui ero in costume insieme con delle amiche. Era estate ed ero al mare. Alla Camera o al Quirinale vesto in maniera adeguata, ma al mare d'estate vado in costume," ha dichiarato la Boschi, rilevando allo stesso tempo il maschilismo presente nella società italiana, dato che nessuno ha criticato Salvini, che faceva polemica e lanciava proclami in boxer in spiaggia.

Quando vi dirà che c è gente che non arriva a fine mese ricordatevelo così #salvini #papeete #milanomarittima pic.twitter.com/tI74ch1vDq — Matteo Fantuzzi (@universopoesia) August 1, 2016

​"Il fatto che nessuno abbia fatto polemica su Salvini che mi attaccava in boxer, ma solo su di me che ho risposto in bikini, la dice lunga su quanto maschilismo ci sia ancora da noi", la constatazione amara della presidente di Italia Viva.