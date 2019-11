Giuseppe Conte stimolato dal Movimento delle sardine, vorrebbe un confronto con loro

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è espresso positivamente nei confronti del Movimento delle sardine, nato a Bologna senza simboli di partito, in risposta all’evento che Matteo Salvini aveva organizzato in quella città per sostenere la candidata del centrodestra alle prossime lezioni regionali.

Giuseppe Conte parla delle sardine, così autodefinitesi perché in piazza Maggiore a Bologna dovevano essere così tanti da stare stretti ‘come sardine’, come “un movimento molto stimolante nelle posizioni che ha assunto, ci vedo tanta voglia di partecipazione”. Lo ha detto durante l’intervista rilasciata all’agenzia Adnkronos ieri sera.

Vorrebbe un incontro con loro, un dialogo per confrontarsi e ascoltare la loro posizione e la loro opinione. Conte troverebbe “stimolante un confronto con loro”, anche se precisa che non vuole assolutamente condizionarli, quindi “da parte mia non mi affretto a chiedere un incontro” aggiunge anche perché le sardine vogliono rimanere neutrali rispetto ai partiti politici, di cui non sono espressione.

Conte osserva poi che “la voglia di partecipazione espressa dal movimento (delle sardine, ndr) dimostra che la nostra democrazia è sana”.

Conte incontra la Commissione parlamentare sul femminicidio

Questa mattina il presidente del Consiglio Conte incontra la Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, presso la sede dell’Istituto di istruzione superiore “Charles Darwin”. Prima dell’incontro, Conte ha parlato agli studenti dell’Istituto statale.