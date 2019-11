Crollo viadotto su A6, appello al governo delle vittime Ponte Morandi

In mattinata il premier Conte, a margine di una visita allo stabilimento Fca di Melfi, ha annunciato lo stanziamento di 11 miliardi € per la protezione del territorio.

Il maltempo continua a tormentare e lasciare in ginocchio l'Italia: molte regioni in tutto il Paese, da nord, con l'esondazione del Ticino a Pavia, il Po che fa paura, a sud, con problemi segnalati in Campania e Calabria, subiscono le conseguenze dei nubifragi, che hanno provocato molti disagi e danni con strade chiuse al traffico, voragini, frane e inondazioni. Le pessime condizioni meteo hanno fatto scattare l'allerta rossa in molte zone.

Il crollo del viadotto sulla A6, l'autostrada Torino-Savona e la voragine apertasi sulla A21 Torino-Piacenza solo per un colpo di fortuna non hanno provocato vittime, come successo invece il 14 agosto 2018 a Genova, con il crollo del Ponte Morandi a seguito della bomba d'acqua che si era abbattuta sul capoluogo ligure.

#Savona #A6, proseguite per tutta la notte le ricerche delle squadre #usar #vigilidelfuoco per escludere la presenza di auto coinvolte. Il pericolo di un’ulteriore colata di fango rende complesse le operazioni nell’alveo #25novembre 8:00 pic.twitter.com/bLoytD8lNg — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 25, 2019

​Le immagini del crollo del viadotto sulla A6 e l'assimilazione con la tragedia di Genova hanno indotto ad una riflessione il Comitato dei Parenti delle Vittime del Ponte Morandi, che sulla propria pagina Facebook a firma di Egle Possetti, la presidente del comitato, ha pubblicato un post con un appello al governo per "tutelare l'Italia".

"I cittadini devono essere protetti, solo con la prevenzione seria, come abbiamo più volte ribadito possiamo eliminare tutte le tragedie evitabili", si legge nel comunicato, che prosegue con l'esortazione con "un impegno serio del nostro Governo e del Parlamento affinchè il nostro paese sia messo in sicurezza dal rischio infrastrutture, idrogeologico, sismico, ecc., ed ogni viaggio non diventi una roulette russa."

Intanto il governatore della Liguria Giovanni Toti, regione che più di tutte ha mostrato la sua fragilità di fronte alle ondate di maltempo, ha affermato che ​"serve un piano straordinario di manutenzione". Ha inoltre invitato la ministra De Micheli ad effettuare un sopralluogo sul viadotto crollato nella giornata di domani, quando il maltempo dovrebbe finalmente concedere una tregua secondo le previsioni.

Maltempo, Conte: stanziati 11 miliardi €

A margine di una visita allo stabilimento Fca di Melfi, il premier Conte ha annunciato che per la protezione del territorio "sono stati stanziati undici miliardi su base pluriennale: ora però dobbiamo spendere questi soldi e accelerare con tutte le opere e i cantieri".