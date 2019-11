Salvini schernisce sui social le Sardine

A pranzo il segretario del Carroccio ha mangiato una frittura con sardine. Lo stesso Salvini ha pubblicato la foto del suo piatto sui vari profili social accompagnandola con 2 smile: una linguaccia e un pesciolino.

Il post sembra essere un evidente riferimento irrisorio alle Sardine, il movimento nato a Bologna che protesta con flash mob nelle varie città della regione Emilia-Romagna in cui il leader della Lega si presenta per fare campagna elettorale e che lentamente si sta diffondendo in tutto il Paese.

​Dal Palacongressi di Rimini, dove ha Salvini ha preso parte all'evento Cosmosenior, si è così espresso sul movimento delle Sardine.

"Io giro l'Italia costruendo, proponendo, portando idee, non insulti e quindi adoro ogni tipo di manifestazione pacifica... La grande differenza è che noi proponiamo un'idea d'Italia, di famiglia, scuola, futuro. Qualcun altro è solo contro. Contro Salvini, contro la Lega, contro il fascismo, contro il nazismo, il populismo. Io preferisco essere per, piuttosto che contro".

Le Sardine: chi sono e cosa vogliono

Le Sardine, a dispetto del nome poco serio, hanno come obiettivo dichiarato "risvegliare una coscienza politica anti-populista".

I loro valori sono tipici della sinistra, come si legge sul loro profilo su Facebook: solidarietà, accoglienza, rispetto, diritti, inclusione, non violenza e antifascismo.

Obiettivo dichiarato è la Lega: le Sardine hanno acquisito la notorietà proprio grazie ad una manifestazione flash mob in centro a Bologna in funzione anti-Carroccio, dopo che il 14 novembre al Paladozza era andata in scena la kermesse elettorale leghista con Salvini e la candidata governatrice Lucia Borgonzoni.