Nuovo attacco di Salvini contro il governo di "tasse e manette"

Oggi il leader del Carroccio Matteo Salvini è intervenuto a Rimini in occasione del Cosmosenior, l'evento principe sul mondo degli anziani in Italia.

Ha ribadito le accuse al governo giallo-rosso di aumentare le tasse, evidenziando al tempo stesso la posizione diametralmente opposta della Lega in materia di politica economica, ricordando il "no tax day", la manifestazione del Carroccio nelle piazze delle principali città del Paese di sabato 14 dicembre.

"Io guardo a quello che stiamo costruendo noi. Stiamo preparando in tutte le regioni italiane una giornata, quella di sabato 14 dicembre, per spiegare la nostra idea di Italia, di sviluppo, di taglio delle tasse, di taglio della burocrazia. Il contrario di quello che questo governo tasse e manette sta facendo", ha dichiarato il leader della Lega.

Commentando le discussioni sulla tenuta del governo e i litigi all'interno della maggioranza, ironia della sorte, ha espresso la stessa posizione del premier Conte, che in un'intervista su La Repubblica aveva affermato di non ritenerle "appassionanti".

"I litigi quotidiani di Pd e Cinquestelle ci interessano molto poco", ha dichiarato Salvini.

Abbracci e selfie con Lino Banfi

A margine dell'evento Salvini ha salutato calorosamente e fatto selfie con l'attore pugliese Lino Banfi, invitato dagli organizzatori di Cosmosenior.

"Ha fatto bene a venire pure lui, perché è una cosa che riguarda tutti, quella degli anziani. Quando ci siamo salutati ma ha detto che io sono bravo a comunicare, mi ha fatto piacere, abbiamo pure fatto un selfie", ha dichiarato il noto attore.

No Tax Day

L'appuntamento nazionale della Lega per protestare contro le tasse che verrebbero introdotte nella nuova manovra contro alcune categorie di italiani è previsto sabato 14 dicembre nelle principali piazze del Paese. Pragmaticamente per Salvini rappresenterà un’ulteriore opportunità per fare campagna elettorale in vista delle prossime regionali in Emilia-Romagna e in Calabria.